Je dunkler, desto ruhiger

Weiss sei nur vermeintlich neutral, sagt Wenger-Di Gabriele. «Weiss ist laut, präsent, nah, hell und deshalb nicht besonders gemütlich.» Das gelte übrigens für fast alle reinen Farben. Mischt man zum Weiss jedoch beispielsweise sandige Töne dazu, dann wird die Farbe leiser. Überhaupt gilt: Je dunkler, desto ruhiger. «Denselben Effekt kennt man aus der Bar: Wird das Licht gedimmt, sprechen die Gäste häufig leiser», sagt Wenger-Di Gabriele. Deshalb kann man mit Farbe einem Wohnraum nicht nur eine andere Optik, sondern auch eine andere Atmosphäre verpassen. Helle Farbtöne vergrössern einen Raum, dunklere verkleinern ihn, können ihm dafür Behaglichkeit und Erdung verleihen. Und je nach Farbgebung wirkt ein Zimmer warm, kühl, intim, anregend oder beruhigend. Doch wie findet man die passende Farbe?