Dass Nachbarn auch in aussichtslosen Fällen den ganzen Rechtsweg beschreiten, liegt auch an der Versicherungslage. So decken Rechtsschutzversicherungen oft Einsprachen gegen andere, schliessen aber Einsprachen am eigenen Bauprojekt aus. Wer Einsprache erhebt, ist darum finanziell oft besser abgesichert als jene, die von der Einsprache betroffen sind.