Die Funktionsweise einer Wärmepumpe lässt sich mit der eines Kühlschranks vergleichen. Dieser führt nicht – wie man meinen könnte – Kälte in sein Inneres. Vielmehr entzieht er dem Inneren und den Lebensmitteln Wärme, sodass sie kühl bleiben. Die abgeführte Wärme wird dann an die Raumluft abgegeben. Die Wärme pumpe nutzt dasselbe physikalische Prinzip, verwendet aber die Wärme zum Heizen. Dazu braucht es einen Kompressor und einen Kreislauf, in dem ein Kältemittel zirkuliert. Durch dieses Verfahren werden der Sole rund 3 Grad Energie entzogen, und die Wärmepumpe benötigt nur noch Strom für den Kompressor. Statt der Erd wärme können auch an dere Energiequellen angezapft werden.