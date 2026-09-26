Hier würde kaum jemand ein wegweisendes Wohnbauprojekt vermuten. Es ist das übliche bauliche Einerlei vieler Orte im Mittelland, das sich auf der stadtabgewandten Seite des Bahnhofs Langenthal BE ausbreitet: Büros, Gewerbeflächen, Wohnblöcke, Schulhäuser, Detailhändler. Doch die vor drei Jahren erweiterte und umfassend sanierte Siedlung Pappelhöfe ist so ein wegweisendes Projekt.