Wer Sandra Moos und ihren Partner Sandro Lüthi oder Sandras Mutter Susy Moos besuchen will, erlebt ein Verwirrspiel. Von aussen sieht deren Zuhause in Ebmatingen ZH wie ein Doppeleinfamilienhaus aus: Zwei Eingänge führen scheinbar in zwei nebeneinanderliegende Haushälften. Gemäss den Klingelschildern wohnt das Paar rechts, die Mutter links.