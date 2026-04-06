Drogen, Diebstähle, Drohungen
«Das ist kein Wohnhaus, sondern Tatort» – Bieler Mieterin ist verzweifelt
Drogenkonsum, Diebstähle und eine aufgebrochene Türe: Eine Mieterin verzweifelt an ihren Nachbarn – und an der Untätigkeit der Verwaltung. Erst nach über zwei Jahren kommt jetzt Bewegung in die Sache.
Es ist das Gefühl, im eigenen Heim nicht mehr sicher zu sein, das Caroline Schüpbach zermürbt hat. Drogenkonsum im Treppenhaus und Diebstähle in der Waschküche sind seit zwei Jahren Alltag im Leben der 54-Jährigen.
Die Situation belastet sie so sehr, dass sie ihre Wohnung in Biel kaum noch nutzt: «Ich schlafe seit mehreren Wochen bei einer Freundin und komme jeden Tag nur kurz heim, um meine Katzen zu füttern», sagt Caroline Schüpbach zum Beobachter.
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