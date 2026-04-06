Es ist das Gefühl, im eigenen Heim nicht mehr sicher zu sein, das Caroline Schüpbach zermürbt hat. Drogenkonsum im Treppenhaus und Diebstähle in der Waschküche sind seit zwei Jahren Alltag im Leben der 54-Jährigen. 

Die Situation belastet sie so sehr, dass sie ihre Wohnung in Biel kaum noch nutzt: «Ich schlafe seit mehreren Wochen bei einer Freundin und komme jeden Tag nur kurz heim, um meine Katzen zu füttern», sagt Caroline Schüpbach zum Beobachter.

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