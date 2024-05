36 Prozent der Bevölkerung besitzen ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung – diese Quote ist so niedrig wie nirgendwo sonst in Europa. Verantwortlich sind vor allem stark gestiegene Immobilienpreise und strenge Tragbarkeitsregeln: Man braucht viel Eigenkapital und ein hohes Einkommen. Immer weniger Leute können da mithalten.