Die Systeme dazu funktionieren alle ähnlich: Von zu Hause aus gibt man einer zentralen Steuereinheit in der Ferienwohnung den Befehl, die Temperatur auf ein bestimmtes Niveau zu senken beziehungsweise die Heizung hochzufahren. Der Befehl wird daraufhin an die Thermostate in den Zimmern oder die funkfähigen Heizkörperthermostate weitergeleitet.