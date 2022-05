Sie stehen in Gruppen auf dem Schreibtisch, wo gerade noch Platz für den Laptop bleibt. Sie baumeln vom Schrank, sie schlängeln sich an Holzleisten entlang in die Höhe. Sie kuscheln sich in einem Terrarium aneinander und stehen zahlreich rund ums Fenster. Und das auf 13 Quadratmetern. In diesem Zimmer in einer Berner Altbauwohnung sind die Pflanzen in den letzten drei Jahren zu einem Dschungel gewachsen.