Ein Platz an der Sonne

Viel braucht es dazu nicht: eine Stechschaufel, einen Kräuel und vielleicht noch einen Rechen. Ausserdem natürlich genügend Platz im Garten. Als Form bietet sich ein lang gezogenes Rechteck mit einer maximalen Breite von 1,2 Metern an. Das ermöglicht die einfache Bewirtschaftung von beiden Seiten bis zur Mitte der Pflanzfläche. Das Beet sollte ausserdem möglichst viel Sonne abkriegen. Halbschatten geht zur Not auch. Idealerweise befindet sich ein Wasseranschluss in nächster Nähe. Wer entlang des Beets oder zwischen mehreren Beeten Gehwegplatten verlegen möchte, sollte den nötigen Platz hierfür bereits bei der Planung berücksichtigen.