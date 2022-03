Einst waren der Sommerflieder, die Goldrute oder der Götterbaum die Zierde der Gärten und Pärke. Heute gelten sie als Bedrohung für die Natur – und vielleicht sind Privatpersonen schon bald dazu verpflichtet, sie aus ihrem Garten zu beseitigen. Der Bundesrat will nämlich beim Kampf gegen eingeschleppte Tier- und Pflanzenarten einen Gang höher schalten. Momentan ist eine Gesetzesänderung in der politischen Beratung, die neben Einfuhrkontrollen oder Meldepflichten auch Vernichtungsaktionen in Privatgärten vorsieht.



Das sei wichtig, sagt der Biologe Erwin Jörg. «Die Probleme mit invasiven Arten haben in den letzten zehn bis zwanzig Jahren dramatisch zugenommen.» Der aus China stammende Götterbaum etwa breite sich stark aus. «Früher sah ich ihn vor allem in den Städten, heute immer häufiger auch im Wald Waldspaziergänge Darum tut uns der Wald so gut », sagt Jörg. Laut ihm gelangen die meisten eingeschleppten Pflanzen zuerst ins Siedlungsgebiet – sie erfreuen Gärtner mit ihren farbigen Blüten oder Stadtplanerinnen durch Wärme- und Schadstofftoleranz. Die grosse Mehrheit von ihnen fügt sich problemlos in die Umwelt ein. «In der Schweiz haben sich etwa 600 Neophyten etabliert, nur ungefähr 60 davon verursachen Schäden», sagt Jörg.