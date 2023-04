Rechteckige Biostrohballen bekommt man bei einem Bauern oder einem Reiterhof in der Nähe oder in der Landi. Weil die Sonne den Zersetzungsprozess fördert, sollte man die Ballen an einem Ort aufstellen, wo sie täglich mindestens sechs Stunden lang besonnt werden. Am besten stellt man sie auf ein Unkrautvlies – so wächst von unten kein unerwünschtes Grünzeug empor. Wenn das Terrain schräg ist, müssen die Strohballen längs zum Hang platziert werden, damit sie guten Halt haben. Die Schnittseite des Strohs zeigt nach oben, damit man später die Setzlinge ins Stroh schieben kann. Um zu verhindern, dass es im Saisonverlauf komplett auseinanderfällt, empfiehlt es sich, die Ballen seitlich mit Pfählen zu befestigen oder gleich mit Brettern zu umranden.

Strohballen präparieren

Das Präparieren der Strohballen mit Wasser und Biodünger dauert rund 16 Tage. Die folgenden Angaben beziehen sich auf organischen Dünger. Dieser sollte 18 bis 20 Prozent Stickstoff, 10 bis 12 Prozent Phosphor und 14 bis 16 Prozent Kalium enthalten und fest, aber eher kleinkörnig sein. Keinen Flüssigdünger und keinen Langzeitdünger verwenden – Ersterer würde ausgespült, Letzterer zu langsam wirken. Am ersten Tag verteilt man 600 Gramm Biodünger auf jedem Ballen und wässert ihn, bis er gesättigt ist. Darauf achten, dass die Ballen nicht übermässig bewässert werden und das Wasser nicht einfach durch die Ballen hindurch sickert. Dadurch könnten (geringe Mengen) des Stickstoffs in den Boden geschwemmt werden. Am zweiten Tag wird nur gewässert. Bis zum sechsten Tag fährt man so fort: jeden zweiten Tag düngen, jeden Tag wässern bis zur Sättigung.

Ab Tag fünf lauwarmes Wasser verwenden, das man zum Beispiel über Nacht in der Giesskanne stehen gelassen hat. Vom siebten bis zum zehnten Tag brauchts nur noch 300 Gramm Biodünger pro Ballen. Vom elften bis zum sechzehnten Tag nur noch giessen. In höheren Lagen noch zwei Tage weitergiessen.