Darf ich …

… einen Kirschlorbeer haben?

Nur wenn er schon da steht. Seit September 2024 ist der Kirschlorbeer in der Schweiz offiziell verboten. Er gilt als invasive gebietsfremde Art, die unsere heimischen Pflanzen gnadenlos verdrängt. Das Bundesamt für Umwelt hat den Verkauf und die Neuanpflanzung deshalb verboten. Achten Sie daher darauf, dass sich das Gewächs nicht unkontrolliert in die umgebende Natur ausbreitet.