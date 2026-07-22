Die Wände sind weiss, der Duft von neuem Verputz liegt in der Luft, alles ist neu und frisch: Die Neubauwohnung mit drei Zimmern in Zürich Albisrieden. Die Miete ist mit 3100 Franken zwar nicht gerade billig, aber für drei Zimmer in der Limmatstadt nicht unüblich. Für die Familie ist es der perfekte Start in ein neues Kapitel – das meint sie zumindest.
Doch schon bald beginnt das Idyll zu bröckeln. Weil die Familie keine weitere Angriffsfläche bieten will, erzählen wir ihre Geschichte unter anderem Namen.
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Norina Meyerist Juristin und arbeitet seit 2013 für den Beobachter. Sie schreibt vor allem über Wohnen, Strafrecht, Verkehr sowie gesellschaftliche Themen und ist auch als Beraterin tätig.Mehr erfahren