2. Akt: Die Schlichtungsbehörde

Weil das Paar sein Schlafzimmer so lange nicht richtig nutzen konnte, fordert es eine Mietzinsreduktion. Doch der Vermieter kommt ihnen nicht entgegen. Zumindest nicht freiwillig. Erst als sie ihn vor die Schlichtungsbehörde ziehen, kommt es zur Einigung. Die Zauggs erstreiten sich dort eine Mietzinsreduktion von 1000 Franken. Obwohl der Vermieter das akzeptiert, kommt auf das Konto der Zauggs: nichts. Auf die Betreibung erhebt der Vermieter Rechtsvorschlag. Sprich: Die Zauggs müssten vor Gericht ziehen, um eine Zahlung zu erzwingen.