Einzelne Schlichtungsbehörden haben aber in letzter Zeit anders entschieden. Die Rechtsprechung ist in dieser Frage also im Fluss. Klar ist hingegen, welche Schlichtungsbehörde zuständig ist, wenn es Streit gibt: die an Ihrem Wohnsitz. Dort können Sie sich erkundigen, wie diese in solchen Fällen entscheidet. Die Adresse finden Sie auf www.mietrecht.ch.