Sina Iten starrt fassungslos in die gemeinsame Waschküche. In einer Ecke liegt ein verschmiertes Stück Unterwäsche. Beim letzten Mal waren es verschimmelte Kissen. In den Ecken sammelt sich der Staub. Seit Wochen geht das so.



Ärger kommt hoch. Sie will doch einfach nur ihre Kleidung sauber kriegen, in einer sauberen Umgebung. Schliesslich schreibt sie frustriert der Hausverwaltung und beschwert sich über die mangelnde Hygiene ihrer Nachbarin.