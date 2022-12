Und dann gibt es noch mich. Ich höre Hans’ schleppende Schritte und die eine Krücke, die er zum Gehen braucht, bevor es klingelt. «Du, Jenny, hast du schon gesehen, wie viele Flieger es heute am Himmel hat?» Hans hat mir nach über einem Jahrzehnt das Du angeboten, die Pandemie hat unseren Kontakt intensiviert und persönlicher werden lassen. Ich arbeite von zu Hause, was Hans nicht in den Kopf geht, weshalb er mir die Frage, was «Homeoffice» und «online» bedeute, in zwei Jahren unzählige Male stellt.