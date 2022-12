Erst flattert es, dann knallt es dumpf, dann ist es wieder still. Ich lasse die Zügelkartons fallen und stürze in die Küche. Da liegt er am Boden: ein junger Spatz. Er blinzelt benommen und bewegt sich fast nicht mehr – er ist wohl gegen die Scheibe geflogen und hat sich ordentlich den Schädel gestossen. Ich bin gerade erst eingezogen, in eine uralte und zu teure Wohnung, aber mitten in Zürich und im fünften Stock. Und Vögel mag ich auch – aber nur von weitem, angefasst habe ich noch keinen.