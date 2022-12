Kann ja nicht so schwierig sein. Durchs Haus in die Garage gehen, den grossen Schlüssel holen, dann die Treppe runter zur Eingangstüre und man steht direkt vor dem Sicherungskasten. Also gut, rein in die Garage, zurück ins Haus, Treppe runter in den Keller, dort hängt der grosse Sicherungskasten. Aber wo zum Teufel passt denn jetzt dieser grosse Schlüssel rein? Grosse Ratlosigkeit.