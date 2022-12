8. Die Massnahmen müssen zumutbar sein

Der Eigentümer eines Fusswegs muss nach einem verschneiten Winterabend nicht mitten in der Nacht zur Schaufel greifen Schnee Wer muss zur Schaufel greifen? , um seine Haftung auszuschliessen. Es genügt, wenn der Weg zu jenen Zeiten sicher ist, in denen Fussgänger üblicherweise unterwegs sind. Denn: Der finanzielle und technische Aufwand der Sicherungsvorkehrungen darf sich in einem zumutbaren Rahmen bewegen. Etwas höhere Anforderungen gelten, wenn mit einem besonders sensiblen Publikum gerechnet werden muss, etwa mit gebrechlichen Personen.