Welche Versicherung zahlt, wenn am Haus Schäden aufgrund des Sturms entstehen?

Für Elementarschäden an Gebäuden kommt die Gebäudeversicherung auf. Diese ist in den meisten Kantonen obligatorisch (Ausnahme: Genf, Tessin, Wallis und innerer Teil von Appenzell-Innerrhoden). Übrigens: Bei den kantonalen Gebäudeversicherern werden Sturmböen von «bloss» 63 Kilometern pro Stunde (im Zehnminuten-Mittel) vorausgesetzt.