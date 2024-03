Sofern Ihnen Ihr Vermieter nicht schriftlich zugesichert hat, dass der Nachbar nur etwa zehn Minuten üben darf, können Sie wohl nicht viel unternehmen. Grundsätzlich darf man in einer Mietwohnung ausserhalb der Ruhezeiten – also sicher ab 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends – zwei bis drei Stunden pro Tag musizieren. Ob der Nachbar gut oder schlecht spielt, ist dabei nicht von Belang. Falls das Haus sehr ringhörig ist und sich das Klavier zum Beispiel dämpfen lässt, können Sie allenfalls eine solche Massnahme verlangen. Klar ist nur: Am Sonntag und an öffentlichen Feiertagen darf der Nachbar nicht üben. Sprechen Sie zunächst direkt mit Ihrem Nachbarn. Wenn das nichts nützt, wenden Sie sich an den Vermieter. Ändert auch das nichts am Verhalten des Nachbarn, können Sie den Mietzins hinterlegen Dreiste Vermieter Das müssen sich Mieter nicht gefallen lassen und vom Vermieter verlangen, dass er gegenüber dem Nachbarn die Einhaltung der gesetzlichen Einschränkungen zum Musizieren durchsetzt.