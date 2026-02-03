Im Innern stehen sich an diesem Wintertag zwei Männer im Flur gegenüber. Reini Riedener, der aussieht wie der mehrfache Schweizer Meister im Kanufahren, der er ist. Gross, drahtig, sportlich, mit wasserblauen Augen. Und Erich Gisler, der aussieht wie der Architekt, der er ist. Eher schmächtig, schwarz und apart gekleidet, mit einer markanten Brille. «Wir sind beide gestandene Feuerwehrleute. Wir wissen, wie man mit Problemen umgeht», sagt der eine.