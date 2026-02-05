Übersicht zum Ratgeber
Auf diese Punkte kommt es bei der Wohnungsübergabe an:
Gut zu wissen und ausserdem hilfreich:
Termin für die Wohnungsübergabe finden
Zuallererst brauchen Sie ein Datum, an dem Sie die Wohnung und die Schlüssel abgeben können. Das klingt einfach, kann aber mühsam werden, wenn Sie sich nicht mit dem Vermieter auf einen Termin einigen können. Dann gilt der Vertrag, und wenn dort nichts steht, das Gesetz.
Letzteres sieht vor, dass man die Wohnung spätestens am letzten Tag der Mietdauer – zum Beispiel am 30. September – zu den gewöhnlichen Geschäftszeiten abgibt. Wenn der letzte Tag auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, kann man die Wohnung am nächsten Arbeitstag abgeben.
