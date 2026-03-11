Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts in frühestens zwei Jahren verändert sich nun die Besteuerung von Wohneigentum in der Schweiz. Das bedeutet konkret, dass der Eigenmietwert nicht mehr als Einkommen versteuert werden muss, aber auf der anderen Seite die Hypothekarzinsen nicht mehr abgezogen werden können. Generell erwarten Experten deshalb eine etwas geringere Steuerbelastung für Eigenheimbesitzer.