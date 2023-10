Wie erkenne ich Bettwanzen?

Rotbraun, flach und vier bis neun Millimeter lang sind die Plagegeister. Sie hausen gerne in Betten oder auf Möbeln und reisen dann zum Beispiel via Gepäck an neue Orte. Sie beissen Menschen und Haustiere und saugen dann Blut – am liebsten nachts. Meistens bemerkt man als Erstes einen roten, juckenden Ausschlag auf der Haut. Kleine Blutflecken auf der Bettwäsche oder schwarze Kotpunkte sprechen für einen Befall mit Bettwanzen.