Seit acht Jahren gehört Ares zur Familie Lienhard – und bisher hatte niemand ein Problem damit, dass der Hund gelegentlich auf dem umzäunten Grundstück bellt. Seit einigen Wochen ist das anders. Der Treuhänder Daniel Lienhard lebt mit seiner Familie und Ares in einem Einfamilienhaus im zürcherischen Pfaffhausen, in dem er auch sein Büro betreibt. Und dort landeten plötzlich keine Briefe und Pakete mehr im Briefkasten.
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Als Treuhänder ist Lienhard jedoch beruflich wie privat auf eine funktionierende Postzustellung angewiesen. Er wandte sich deshalb an die Poststelle der Gemeinde. Dort teilte man ihm mit, dass ein Mitarbeiter sich wegen des bellenden Hundes unsicher gefühlt habe.