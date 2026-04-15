Was tun, wenn mein Paket nicht ankommt?
Die Post hat angeblich ein Paket in meiner Abwesenheit zugestellt. Ich habe es aber nie erhalten. Was kann ich tun?
Der Pöstler erfasst jede Paketzustellung elektronisch. Er deponiert Pakete, die nicht gegen Unterschrift ausgehändigt werden müssen, in der Regel im Ablagefach der Empfängerin oder übergibt sie persönlich an der Haustür.
Ist eine solche Sendung zu gross für das Ablagefach, darf sie an einem witterungsgeschützten und sicheren Ort deponiert oder bei einem Nachbarn abgegeben werden. Das geht auch, ohne dass eine Zustellgenehmigung explizit erteilt wurde. So bestimmen es die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post.
Es kommt leider vor, dass Pakete nach der Zustellung gestohlen werden. Melden Sie das der Polizei und machen Sie bei Ihrer Hausratversicherung eine Schadensmeldung wegen Diebstahls. Sofern Sie diesen Tatbestand in Ihrer Police eingeschlossen haben, dürfte die Versicherung den Schaden abzüglich Selbstbehalt übernehmen.
Eine Hausratversicherung kommt bei einem Schaden durch Feuer und Wasser auf. Auch Diebstähle sind in der Regel versichert, zum Beispiel wenn ein Paket abhandenkommt. Erfahren Sie mit einem Beobachter-Abo, wie die Versicherung Diebstähle einstuft und wie die Rechtsbeziehung zwischen Konsument und der Post aussieht.