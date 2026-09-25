«Ich war froh, überhaupt etwas gefunden zu haben», sagt er gegenüber dem Beobachter. «Aber letztlich hat mir diese Wohnsituation mein erstes Studienjahr in der Schweiz gründlich verdorben.» Er wohnte mit vier ihm völlig Unbekannten in einer als WG ausgeschriebenen Wohnung. Für sein kleines Zimmer mit Dachschräge bezahlte er 800 Franken inklusive. «In der Hälfte des Zimmers konnte ich nicht aufrecht stehen», erzählt er. «Es gab auch immer wieder Probleme mit dem Warmwasser und im November funktionierte die Heizung zwei Wochen lang nicht.» Wenn etwas kaputtging, habe es manchmal Wochen gedauert, bis die Vermieterin überhaupt reagierte.