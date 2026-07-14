Als Martinovic den Schimmelbefall bemerkte, informierte sie am 28. Mai sofort ihre Verwaltung, die Livit AG. Gleichzeitig rief sie ihre Hausratversicherung an, die eine Sanitärfirma vorbeischickte. Diese hielt nach der Wohnungsbesichtigung in einem Schadensbericht fest, dass die Wohnung in diesem Zustand unbewohnbar sei: «Angesichts der Tatsache, dass eine fünfköpfige Familie in der Wohnung lebt und nur noch ein einziger Raum frei verfügbar ist, ist ein Verbleib unzumutbar.»