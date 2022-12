«Das Problem ist, dass solche Traumata so lange weitergegeben werden, bis ein Glied die Kette sprengt», sagt Nadine Gautschi. Der Wille, diese Ketten zu sprengen, sei bei allen Befragten vorhanden. «Ich wollte beweisen, dass ich es besser machen werde. Ich habe studiert, ich habe einen guten Beruf ... Ich will nicht, dass meine Kinder das tragen müssen», erzählte etwa Daphne* (Name geändert).