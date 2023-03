Dieser Ton ist neu für die SVP: Als der Nationalrat vor einigen Jahren über eine Geldzahlung des Bundes an die Opfer diskutierte, stiess das auf Widerstand. Der ehemalige SVP-Bundesratskandidat Hans-Ueli Vogt sagte im Namen seiner Partei: «Moralisch stehen wir nicht in der Schuld derer, denen unsere Vorfahren Unrecht angetan haben.» Doch diese Zeiten sind vorbei – zumindest in Zürich.