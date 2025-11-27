Der Traum jeder Arbeitgeberin: Angestellte, die sich jeden Morgen freudig in die Arbeit stürzen, immer noch besser und effizienter werden. Dazu am liebsten Ideen haben, wie die Firma noch mehr Gewinn machen könnte. Viele Firmen versuchen, Angestellte mit Geld näher an dieses Idealbild zu bringen.



Doch muss die Firma zum Jahresende das grosse Portemonnaie zücken? Wann lohnt es sich als Angestellte, ordentlich auf den Tisch zu hauen?