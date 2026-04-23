Eine Frage der Fairness

Gleichzeitig weist der Arbeitgeberverband auf eine andere Seite hin. Wer sein Pensum freiwillig reduziert, trifft zwar eine persönliche Entscheidung. Ganz privat bleibt sie aber nicht. Weniger Arbeit bedeutet auch weniger Steuern und Sozialabgaben, was wiederum Auswirkungen auf die Allgemeinheit hat. Chuard-Keller hat Folgendes berechnet: Würden alle, die bewusst Teilzeit arbeiten, ihr Pensum erhöhen, entspräche das einem zusätzlichen Lohnvolumen von rund 8 Milliarden Franken pro Jahr. Ein erheblicher Teil davon entfiele auf die Gruppe der über 50-Jährigen. Für Staat und Sozialversicherungen geht es dabei um Milliardenbeträge. Aus Sicht des Ökonomen stellt sich deshalb auch eine Frage der Fairness.