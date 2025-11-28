Was Ruhesuchende freut, trifft Familien hart. Mehrere Parteien müssen ihre Plätze räumen, die Verträge werden nicht verlängert. «Die vergangenen Monate waren sehr nervenaufreibend», sagt Sandra Oeschger, die mit ihrem Mann einen Bauernhof führt. Der feste Stellplatz auf dem «Hobby 3» war ihr Erholungsort. «Unsere Kinder sind acht und elf Jahre alt, wir haben die Schulferien und spontane Auszeiten hier verbracht. Ich selbst war schon als Jugendliche mit den Eltern hier.»