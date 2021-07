Die grösste Gefahr

2020 gab es mehr Übernachtungen als je zuvor auf Schweizer Campingplätzen – rund fünf Millionen. Die Campingplätze an Fliessgewässern sind am meisten hochwassergefährdet, weil der Pegel sehr schnell steigen kann. Am grössten ist diese Gefahr im alpinen Gebiet, wo das Wasser von steilen Hängen herabkommt.



In den Abflussschneisen gibt es häufig nur kurze Vorwarnzeiten, hier seien Personen «an Leib und Leben gefährdet», schreibt das Tiefbauamt des Kantons Bern. Wie viele Berner Campingplätze in der Gefahrenzone liegen, weiss das Amt nicht. Die Aufsicht sei Sache der Gemeinden. In der höchsten Gefahrenzone sollen gar keine neuen Anlagen erstellt werden, in der zweithöchsten nur zurückhaltend. Zur Gefahrenprävention werden bauliche Massnahmen verlangt.