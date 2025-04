Und so steht am Anfang die Buschtrommel, am Ende das Smartphone – und dazwischen alles, was die Geschichte der Telefonie hergibt. Morsegeräte, Telegrafen, Fernschreiber, Münztelefone, Notrufsäulen, das erste Autotelefon oder einer der ersten vollautomatischen Telefonbeantworter, der 164 Kilogramm wiegt.