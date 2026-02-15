«Gestern durfte ich bei Grossmutti übernachten. Wir haben bis 23 Uhr geredet!» – 14. Juli 2001, mein erster Tagebucheintrag. Blauer Kuli, runde Buchstaben, ein Feuerwerk an Ausrufezeichen. Auf dem Buchdeckel linsen gelbe Augen durch einen Briefschlitz: Hedwig, Harry Potters Eule. Ich war elf, genau wie er damals. Einen Brief aus Hogwarts habe ich zwar nie erhalten, aber immerhin besass ich das «Magische Tagebuch».
Zehn Tage später der zweite Eintrag: «Liebes Tagebuch, ich ging auf Lanzarote in die Ferien und habe dich vergessen! Schade.» Ein Ausrutscher, denn bald berichtete ich täglich vom Wandern, Fischen und Gamen. Fast alle Einträge enden mit «Es war lustig» oder «Es war schön». Und ja: Das wars wirklich.