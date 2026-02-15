«Gestern durfte ich bei Grossmutti übernachten. Wir haben bis 23 Uhr geredet!» – 14. Juli 2001, mein erster Tagebucheintrag. Blauer Kuli, runde Buchstaben, ein Feuerwerk an Ausrufezeichen. Auf dem Buchdeckel linsen gelbe Augen durch einen Briefschlitz: Hedwig, Harry Potters Eule. Ich war elf, genau wie er damals. Einen Brief aus Hogwarts habe ich zwar nie erhalten, aber immerhin besass ich das «Magische Tagebuch».