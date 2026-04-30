Dort beginnt am 1. September 2024 ein neuer Schuldirektor seine Arbeit, der bis dahin in Magglingen gearbeitet hat. Wir nennen ihn aus rechtlichen Gründen Adrian Schmidlin, doch das ist nicht sein richtiger Name. Am 19. Januar – nicht einmal eineinhalb Jahre später – teilt das bernische Mittelschul- und Berufsbildungsamt auf eine Medienanfrage hin mit, man habe sich «im gegenseitigen Einvernehmen» von Schmidlin getrennt.