Pro und Kontra zu Lehrpersonen ohne Diplom
«Unterrichten hat man nicht ‹einfach so› im Blut»
Wer kein Lehrdiplom hat, soll im Kanton Zürich die Ausbildung zu Recht nachholen, findet Redaktor Lukas Lippert. Seine Kollegin Céline Sallustio kontert: Die praktische Unterrichtserfahrung ist genauso wertvoll.
Lesezeit: 3 Minuten
An vielen Schulen herrschte vor vier Jahren akuter Lehrkräftemangel. Daher senkten einige Kantone die Anforderungen: Seither können auch Personen ohne Lehrdiplom (Poldis) an Schulen unterrichten. Inzwischen hat sich die Lage entspannt, zumindest im Kanton Zürich.
Die Bildungsdirektion beendet darum die Notlösung: Ab dem neuen Schuljahr darf nur noch unterrichten, wer ein Diplom hat. Wer weiter im Lehrberuf bleiben möchte, muss das Studium an der pädagogischen Hochschule nachholen.
Partnerinhalte