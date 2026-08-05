An vielen Schulen herrschte vor vier Jahren akuter Lehrkräftemangel. Daher senkten einige Kantone die Anforderungen: Seither können auch Personen ohne Lehrdiplom (Poldis) an Schulen unterrichten. Inzwischen hat sich die Lage entspannt, zumindest im Kanton Zürich.

Die Bildungsdirektion beendet darum die Notlösung: Ab dem neuen Schuljahr darf nur noch unterrichten, wer ein Diplom hat. Wer weiter im Lehrberuf bleiben möchte, muss das Studium an der pädagogischen Hochschule nachholen.

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