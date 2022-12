Es ist, als hätte die Schweiz einen Sprung in der Platte: Lehrermangel, Lehrermangel, Lehrermangel – so tönt es jedes Jahr aufs Neue. Im Frühling bricht Panik aus, im Sommer müssen Notlösungen her. Im Herbst ist kurz Ruhe, im Winter kehren die Sorgen zurück. Besserung ist nicht in Sicht.