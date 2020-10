Marcel Tanner, Basler Epidemiologe und Corona-Taskforce-Mitglied, vermutet weitere Ursachen. Darunter auch den Umstand, dass an den Spitälern bis Ende April nur wirklich dringende Eingriffe erlaubt waren, um Kapazitäten freizuhalten für mögliche Covid-Erkrankte. «Zudem haben viele im Homeoffice gearbeitet, wo die Schwelle, sich krank zu melden, höher ist», sagt Tanner. Schliesslich seien wegen des Lockdowns dokumentierbar weniger Unfälle bei der Arbeit und in der Freizeit passiert. «Letzte Gewissheit würde aber nur eine genauere Untersuchung bringen», so Tanner.