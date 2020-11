Zwischen diesen beiden Positionen, den Persönlichkeitsrechten der Mitarbeitenden und den Firmeninteressen, muss die Firma die mildeste Form der Einflussnahme wählen – so sieht es das Datenschutzgesetz vor. Daher wäre ­eine angemessenere Lösung vielleicht, dass Sie relevante Mails an die Kol­legin oder an eine zentrale E-Mail-­Adresse senden. Wenn die Firma aber sicherstellen will, dass alle Geschäftsverbindungen vor Ihrem Weggang ­gesichert sind, kann das Vorgehen des Chefs angezeigt sein.