3. Offene Ansprüche geltend machen

Sind bei Ihrem Austritt noch Forderungen offen, die der Arbeitgeber nicht bezahlen will, sollten Sie ihn schriftlich mahnen und ihm eine kurze Frist setzen. Nützt das nichts, bleibt nur der Gang zum Gericht. Zuerst ist jedoch ein Schlichtungsversuch obligatorisch. Das Schlichtungsgesuch ist an die Schlichtungsbehörde am Sitz des Arbeitgebers, oder am Ort, an dem Sie gewöhnlich Ihre Arbeit leisteten, zu richten. Das Verfahren ist kostenlos. Die Behörde versucht, eine Einigung herbeizuführen.