Spesen schriftlich vereinbaren

Das Arbeiten zu Hause muss jedoch mit fairen Spesen geregelt sein, sagt Expertin Siegrist. Wenn Angestellte Teile ihrer vier Wände geschäftlich nutzen, können sie zum Beispiel die Kosten für Drucker, Möbel, Internet und – so hat das Bundesgericht einst entschieden – auch einen Beitrag an die Mietkosten geltend machen. «Am besten hält man zuvor in einer schriftlichen Vereinbarung fest, was für die angeordnete Arbeit im Homeoffice gelten soll», sagt Siegrist. «Arbeitgebende können ihre Energiekosten also nicht einfach auf ihre Mitarbeitenden abwälzen.»