Falls Diversity-Erhebungen nur freiwillig und möglicherweise nur anonym erlaubt wären, stellt das Firmen vor eine grosse Herausforderung. «Wenn nämlich nur 20 Prozent antworten, sagen die Daten nichts über die reale Situation in einem Unternehmen aus. Die Belegschaft muss darum vom Mitmachen überzeugt werden», sagt Ines Hartmann, Projektleiterin am Kompetenzzentrum für Diversity und Inklusion der Uni St. Gallen.



Es geht nicht nur darum, die Vorteile von mehr Diversität plausibel zu machen. Angestellte wollen auch wissen, an welchen Zielgrössen sich Arbeitgeber orientieren und welche Auswirkungen die Resultate solcher Erhebungen auf die Belegschaft und Bereichsverantwortliche haben. Misst man sich am realen Anteil einer Gruppierung in der Gesamtbevölkerung? Oder ist der Anteil an Studienabgängerinnen eine sinnvollere Referenz? Und wie genau will man solche Ziele erreichen?