«Frauen sind gesucht, Frauen werden auch befördert – in den Banken zumindest im unteren Kader. Männer zwischen 30 und 50 bekommen dadurch mehr weibliche Konkurrenz. Das führt dazu, dass sie die Faust im Sack machen, weil sie sich um ihre Karrierechancen betrogen fühlen. Aber wenn man mehr Frauen will, muss man bei gleicher Befähigung Frauen vorziehen. Ist nun mal so.