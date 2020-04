Mit ihrer Kritik an den Arbeitsinspektoraten und am Seco sind die Gewerkschaften nicht alleine. Die ZHAW-Dozentin für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht Sabine Steiger‐Sackmann wählt in einem Beitrag in der juristischen Online-Plattform «IusNet» deutliche Worte: «Defizite im Arbeitsgesetz-Vollzug werden in Zeiten von Corona offensichtlich» und das langjährige Wegschauen des Seco räche sich jetzt. Die Kantone seien verpflichtet, dafür zu sorgen, dass gut ausgebildete Personen für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben in genügender Zahl eingesetzt werden könnten. Das Seco habe die Kompetenz, die Anzahl Aufsichtspersonen in den Kantonen zu bestimmen, was es aber bisher nicht ausgeschöpft habe.