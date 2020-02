Bis am 22. Februar haben die Frauen dieses Jahr gratis gearbeitet, vermeldete die Schweizerische Nachrichtenagentur SDA am Freitag. Die Agentur hatte ungeprüft die Medienmitteilung des Verbandes Business & Professional Women (BPW) zum so genannten Equal Pay Day übernommen. Der Aktionstag soll jenes Datum bezeichnen, bis zu dem Frauen angeblich im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen wegen Lohndiskriminierung kostenlos arbeiten müssen, ohne dafür bezahlt zu werden. 14,6% betrage der aktuelle Lohnunterschied Gleichstellungsgesetz Was die Lohnanalyse bringen wird . Das sei illegal, heisst es auf der Webseite von BPW.