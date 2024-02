Luzern ist nicht die einzige Stadt, die künftig fast ohne Noten und ohne klassische Prüfungen auskommen will. Die stille Revolution in der Schule Noten und Prüfungen unter Druck Die stille Revolution in der Schule , die der Beobachter bereits vor einigen Jahren beschrieb, schreitet in der ganzen Schweiz voran. In den Kantonen Aargau und Bern arbeiten bereits mehrere Schulen ohne Prüfungsnoten, darunter auch Oberstufen.